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رسالة هامة لطرفي اتفاق الرياض بعد اقتحام قصر المعاشيق الرئاسي في عدن

Time منذ 13 دقيقة
Views 1321
رسالة هامة لطرفي اتفاق الرياض بعد اقتحام قصر المعاشيق الرئاسي في عدن

الرياض (صدى):
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق يوم الثلاثاء الموافق 3 شعبان 1442هـ.

وتؤكد المملكة دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020م برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

كما تدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، وتؤكد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

Time واتساب
المملكة
وزارة الخارجية

أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم اغفر لحينا وميتنا
Khalid
اتوقع صاحب الفيديو شخص حرامي وكان يريد سائق التاكسي ينزل يغلق باب سيارته. بحيث يستدير هو ويكون قريب من باب السائق وعندها يقفز ويهرب بالسياره.
صراحه
ما فيه فقراوي صاحي
بلبل البحر
نعوذ بالله من قهر الرجال
بلبل البحر
اللهم انا نعوذ بك من الغلاء والوباء

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