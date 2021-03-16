الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الملك

طلال الغامدي (صدى):
بعد إقصاء الاتحاد، ضرب فريق النصر موعدًا مع الفيصلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يواجه الفتح نظيره التعاون، في الدور ذاته من البطولة.
وكان الفتح قد حجز مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، في الوقت الإضافي، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.
وسيضرب الفتح، موعدًا ناريًا مع التعاون، الذي تخطى عقبة القادسية، 2-1 .
ومن المقرر أن يواجه النصر الذي فاز على نظيره العين بثلاثية نظيفة، نادي الفيصلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهل الفيصلي بعد فوزه على الباطن بنتيجة 2- 1.
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