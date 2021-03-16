الأعداد السابقة للصحيفة

قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين

Time منذ 12 دقيقة
Views 1364
قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين

نواف السالم (صدى):
يستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستدعى المدير الفني هيرفي رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم:

محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيلتقي الأخضر منتخب الكويت وديًا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري بملعب "مرسول بارك" بالرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.

Time واتساب
كأس العالم 2022
المنتخب الوطني

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه العجره موزينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
غييييوووورررر
لم يحرم الاسلام الاختلاط الا لمصلحة الفرد والمجتمع فالإختلاط سبب الفساد
هيمو~☃️
اوكي نعرف هذا من قديم الزمان ولكن نفرض مثلاً حرامي دخل بيت وهو مسلح هل يجوز لي أن اقتله اذا انا في نفس الوقت مسلح ؟! هذا السؤال اتمنى احد من وزارة الداخلية يجاوب عليه
فهاد
هذا طاقية مايدري ان الهلال أول فريق خرج من كأس الملك على يد الفتح ههههههههه

أخر الأخبار

شاهد.. انعدام التركيز كاد يتسبب في كارثة بطريق الملك عبدالله
شاهد.. انعدام التركيز كاد يتسبب في كارثة بطريق الملك عبدالله
Time منذ دقيقتين Views 1100
قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين
قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين
Time منذ 12 دقيقة Views 1364
نوال الزغبي عن وضع لبنان: "القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر"
نوال الزغبي عن وضع لبنان: "القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر"
Time منذ 30 دقيقة Views 473
ظهور بعوض خطير يهدد بنقل الأمراض
ظهور بعوض خطير يهدد بنقل الأمراض
Time منذ 34 دقيقة Views 500
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفقد النوادي الرياضية لمتابعة الإجراءات الاحترازية
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفقد النوادي الرياضية لمتابعة الإجراءات الاحترازية
Time منذ 40 دقيقة Views 1389
استشاري أمراض معدية يجيب على أبرز خمسة أسئلة حول لقاح كورونا
استشاري أمراض معدية يجيب على أبرز خمسة أسئلة حول لقاح كورونا
Time منذ 45 دقيقة Views 1638
جاسم الحربي : كمارا لم يضيف أي شيء للاتحاد ولو لعبت بديلاً عنه لسجلت
جاسم الحربي : كمارا لم يضيف أي شيء للاتحاد ولو لعبت بديلاً عنه لسجلت
Time منذ 46 دقيقة Views 276
4 ذئاب بشرية تغتصب امرأة أمام زوجها خلال نزهة برية 
4 ذئاب بشرية تغتصب امرأة أمام زوجها خلال نزهة برية 
Time منذ 47 دقيقة Views 1095
تعليق جمال عارف بعد خسارة الاتحاد من الفتح
تعليق جمال عارف بعد خسارة الاتحاد من الفتح
Time منذ 47 دقيقة Views 505
الحالات التحكيمية مع محمد فودة لمباراة الاتحاد والفتح
الحالات التحكيمية مع محمد فودة لمباراة الاتحاد والفتح
Time منذ 48 دقيقة Views 327