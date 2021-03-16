قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين

نواف السالم (صدى):
يستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واستدعى المدير الفني هيرفي رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم:
محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
وسيلتقي الأخضر منتخب الكويت وديًا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري بملعب "مرسول بارك" بالرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.