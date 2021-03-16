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مجلس الوزراء يوافق على نظامي الزراعة والتخصيص

Time منذ 59 دقيقة
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مجلس الوزراء يوافق على نظامي الزراعة والتخصيص

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الموافقة على نظام الزراعة والتخصيص.

وتضمن القرار الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

ـ نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408 هـ.

ـ نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ .

ـ نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15 ) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

ـ نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ .

ـ قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96 ) وتاريخ 21 / 5 / 1405 هـ

 

كما أعلن مجلس الوزراء في جلسته منذ قليل الموافقة على نظام التخصيص.

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الزراعة
مجلس الوزراء
التخصيص

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه العجره موزينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
غييييوووورررر
لم يحرم الاسلام الاختلاط الا لمصلحة الفرد والمجتمع فالإختلاط سبب الفساد
هيمو~☃️
اوكي نعرف هذا من قديم الزمان ولكن نفرض مثلاً حرامي دخل بيت وهو مسلح هل يجوز لي أن اقتله اذا انا في نفس الوقت مسلح ؟! هذا السؤال اتمنى احد من وزارة الداخلية يجاوب عليه
فهاد
هذا طاقية مايدري ان الهلال أول فريق خرج من كأس الملك على يد الفتح ههههههههه

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