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بالفيديو.. الفتح يقصي الاتحاد ويتأهل للدور نصف النهائي بكأس الملك

Time منذ ساعة
Views 1829
بالفيديو.. الفتح يقصي الاتحاد ويتأهل للدور نصف النهائي بكأس الملك

ماجد محمد (صدى):
تمكن فريق الكرة بنادي الفتح، من حجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الاتحاد بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الاصلى من عمر المباراة بالتعادل السلبى، ليتم اللجوء إلى الأوقات الأضافية، حيث سجل الفتح هدفين متتاليين عن طريق مراد باتنا ومحمد يحيى فى الدقيقتين 113 و118، قبل أن يسجل أحمد حجازى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 120.

وشهدت المباراة حالتى طرد، الأولى كانت من نصيب سعود شيبة لاعب الاتحاد فى الدقيقة 75، والثانية كانت من نصيب سفيان بن دبكة لاعب الفتح فى الدقيقة 113.

Time واتساب
الاتحاد
الفتح

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه العجره موزينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
غييييوووورررر
لم يحرم الاسلام الاختلاط الا لمصلحة الفرد والمجتمع فالإختلاط سبب الفساد
هيمو~☃️
اوكي نعرف هذا من قديم الزمان ولكن نفرض مثلاً حرامي دخل بيت وهو مسلح هل يجوز لي أن اقتله اذا انا في نفس الوقت مسلح ؟! هذا السؤال اتمنى احد من وزارة الداخلية يجاوب عليه
فهاد
هذا طاقية مايدري ان الهلال أول فريق خرج من كأس الملك على يد الفتح ههههههههه

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