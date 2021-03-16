بالفيديو.. الفتح يقصي الاتحاد ويتأهل للدور نصف النهائي بكأس الملك

ماجد محمد (صدى):
تمكن فريق الكرة بنادي الفتح، من حجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الاتحاد بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي.
وانتهى الوقت الاصلى من عمر المباراة بالتعادل السلبى، ليتم اللجوء إلى الأوقات الأضافية، حيث سجل الفتح هدفين متتاليين عن طريق مراد باتنا ومحمد يحيى فى الدقيقتين 113 و118، قبل أن يسجل أحمد حجازى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 120.
وشهدت المباراة حالتى طرد، الأولى كانت من نصيب سعود شيبة لاعب الاتحاد فى الدقيقة 75، والثانية كانت من نصيب سفيان بن دبكة لاعب الفتح فى الدقيقة 113.