الأعداد السابقة للصحيفة

تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن وتيرة التطعيمات ضد كورونا

Time منذ ساعة
Views 1546
تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن وتيرة التطعيمات ضد كورونا

الرياض (صدى):
تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

 

وتسبب قرار دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تقارير حول حدوث تجلطات للدم لمتلقي اللقاح في حالة من الخوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي وبالتبعية الطلب على الخام، كما شهدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في الأسبوعين الماضيين، مع تعافي الإنتاج من تداعيات موجة الصقيع التي ضربت بعض الولايات.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو هبوطاً بنحو 0.7% أو 49 سنتاً ليصل إلى 68.39 دولار للبرميل عند التسوية،كما هبط سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.9% أو 59 سنتاً ليسجل 64.80 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية، على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.

Time واتساب
كورونا
أسعار النفط
تطعيمات

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه العجره موزينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
غييييوووورررر
لم يحرم الاسلام الاختلاط الا لمصلحة الفرد والمجتمع فالإختلاط سبب الفساد
هيمو~☃️
اوكي نعرف هذا من قديم الزمان ولكن نفرض مثلاً حرامي دخل بيت وهو مسلح هل يجوز لي أن اقتله اذا انا في نفس الوقت مسلح ؟! هذا السؤال اتمنى احد من وزارة الداخلية يجاوب عليه
فهاد
هذا طاقية مايدري ان الهلال أول فريق خرج من كأس الملك على يد الفتح ههههههههه

أخر الأخبار

شاهد.. انعدام التركيز كاد يتسبب في كارثة بطريق الملك عبدالله
شاهد.. انعدام التركيز كاد يتسبب في كارثة بطريق الملك عبدالله
Time منذ دقيقتين Views 1081
قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين
قائمة الأخضر لمباراتي الكويت وفلسطين
Time منذ 11 دقيقة Views 1356
نوال الزغبي عن وضع لبنان: "القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر"
نوال الزغبي عن وضع لبنان: "القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر"
Time منذ 29 دقيقة Views 464
ظهور بعوض خطير يهدد بنقل الأمراض
ظهور بعوض خطير يهدد بنقل الأمراض
Time منذ 33 دقيقة Views 490
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفقد النوادي الرياضية لمتابعة الإجراءات الاحترازية
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفقد النوادي الرياضية لمتابعة الإجراءات الاحترازية
Time منذ 39 دقيقة Views 1384
استشاري أمراض معدية يجيب على أبرز خمسة أسئلة حول لقاح كورونا
استشاري أمراض معدية يجيب على أبرز خمسة أسئلة حول لقاح كورونا
Time منذ 44 دقيقة Views 1631
جاسم الحربي : كمارا لم يضيف أي شيء للاتحاد ولو لعبت بديلاً عنه لسجلت
جاسم الحربي : كمارا لم يضيف أي شيء للاتحاد ولو لعبت بديلاً عنه لسجلت
Time منذ 45 دقيقة Views 274
4 ذئاب بشرية تغتصب امرأة أمام زوجها خلال نزهة برية 
4 ذئاب بشرية تغتصب امرأة أمام زوجها خلال نزهة برية 
Time منذ 46 دقيقة Views 1082
تعليق جمال عارف بعد خسارة الاتحاد من الفتح
تعليق جمال عارف بعد خسارة الاتحاد من الفتح
Time منذ 46 دقيقة Views 505
الحالات التحكيمية مع محمد فودة لمباراة الاتحاد والفتح
الحالات التحكيمية مع محمد فودة لمباراة الاتحاد والفتح
Time منذ 47 دقيقة Views 327