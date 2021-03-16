تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن وتيرة التطعيمات ضد كورونا

الرياض (صدى):
تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.
وتسبب قرار دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تقارير حول حدوث تجلطات للدم لمتلقي اللقاح في حالة من الخوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي وبالتبعية الطلب على الخام، كما شهدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في الأسبوعين الماضيين، مع تعافي الإنتاج من تداعيات موجة الصقيع التي ضربت بعض الولايات.
وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو هبوطاً بنحو 0.7% أو 49 سنتاً ليصل إلى 68.39 دولار للبرميل عند التسوية،كما هبط سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.9% أو 59 سنتاً ليسجل 64.80 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية، على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.