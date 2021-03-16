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الاتصالات توضح خطوات المشاركة في جوائز القمة العالمية

Time منذ 21 دقيقة
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الاتصالات توضح خطوات المشاركة في جوائز القمة العالمية

الرياض (صدى):
وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع المواطنين والراغبين في المشاركة للتصويت للمشروعات السعودية المشاركة في المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021م؛ دعمًا لهذه المشاريع الوطنية، وتحفيزها للاستمرار في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

 

وقالت الاتصالات "دعمًا للمشاريع الرقمية الوطنية؛ هيئة الاتصالات تدعو للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات".

وحددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خطوات المشاركة للتسجيل والتصويت للمشاريع السعودية الوطنية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع الجوائز من خلال مسح رمز الاستجابة السريع بالصورة المرفقة أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الجائزة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- اختيار تصويت «»VOTE«» للانتقال لصفحة التصويت

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد مع تأكيد التسجيل عبر الرابط المرسل للبريد الإلكتروني

- الاطلاع على شروط التصويت وقراءتها بتأن وعناية

- بدء عملية التصويت

وأضافت الاتصالات وتقنية المعلومات، أن أخر ميعاد للتصويت سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الجاري.

Time واتساب
هيئة الاتصالات
جوائز
القمة العالمية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الإتحاد قوة.
واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة,
ابو منى
ع.س.ع انت ورع وممحون يبيلك شغل مزبوط
ابو منى
ع.س.ع ورع ممحون فية محنة اسمها النصر الله يشفية
واضح*** وصريح***
فالموضوع-((N))

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