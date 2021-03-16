تطورات جديدة بشأن 4 مواطنين تحرشوا بفتاتين بألفاظ خادشة للحياء

عادل الحربي (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته داخل أحد الأحياء السكنية، ووثق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضبطت الجهات الأمنية، مقيمين تباهيا بحيازتهما مبالغ مالية حصيلة لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، كما أوقفت مواطنا ومقيما من الجنسية السودانية، ارتكبا عمليات نصب واحتيال مالي، عبر إيهام ضحاياهما أنهما يمتلكان عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية.
وأطاحت الشرطة، بأربعة مواطنين قاموا بالتحرش بفتاتين بألفاظ وإشارات خادشة للحياء، فيما يُعد مخالفة لنظام جريمة التحرش.
كما نجح رجال الأمن في ضبط مقيمين من الجنسية الباكستانية، تباهيا بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.