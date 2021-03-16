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مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان

Time منذ 33 دقيقة
Views 1371
مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان.

 

وكانت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) وصلت  مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر ١) الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي.

ومن المقرر أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي حضروا الاستقبال.

Time واتساب
القوات الجوية السعودية
تمارين عين الصقر

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الإتحاد قوة.
واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة,
ابو منى
ع.س.ع انت ورع وممحون يبيلك شغل مزبوط
ابو منى
ع.س.ع ورع ممحون فية محنة اسمها النصر الله يشفية
واضح*** وصريح***
فالموضوع-((N))

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