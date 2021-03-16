الهلال يخطط للتعاقد مع " العازمي "

طلال الغامدي (صدى):
بدأت إدارة الهلال، إجراءات التعاقد مع فرحان العازمي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم.
ويرى الهلاليون، أن العازمي، البالغ من العمر 25 سنة، هو الخليفة الشرعية للشهراني، حيث يتمتع بنفس مواصفاته الهجومية والدفاعية، ويشبه كثيرون، اللاعب بالنمساوي ديفيد ألابا، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، والتي تتصارع عليه جميع أندية العالم، في الوقت الحالي.
يجدر الإشارة إلى أن العازمي يقدم مستوى مبهر، في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، حيث سجل 3 أهداف وصنع 8 آخرين، في مسابقة دوري الدرجة الأولى.