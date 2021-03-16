الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يخطط للتعاقد مع " العازمي "

Time منذ ساعة
Views 2298
الهلال يخطط للتعاقد مع " العازمي "

طلال الغامدي (صدى):
بدأت إدارة الهلال، إجراءات التعاقد مع فرحان العازمي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم.

ويرى الهلاليون، أن العازمي، البالغ من العمر 25 سنة، هو الخليفة الشرعية للشهراني، حيث يتمتع بنفس مواصفاته الهجومية والدفاعية، ويشبه كثيرون، اللاعب بالنمساوي ديفيد ألابا، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، والتي تتصارع عليه جميع أندية العالم، في الوقت الحالي.

يجدر الإشارة إلى أن العازمي يقدم مستوى مبهر، في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، حيث سجل 3 أهداف وصنع 8 آخرين، في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

Time واتساب
الهلال
الحزم
فرحان العازمي

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الإتحاد قوة.
واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة,
ابو منى
ع.س.ع انت ورع وممحون يبيلك شغل مزبوط
ابو منى
ع.س.ع ورع ممحون فية محنة اسمها النصر الله يشفية
واضح*** وصريح***
فالموضوع-((N))

أخر الأخبار

قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
Time منذ دقيقتين Views 1170
الصحة العالمية تحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا
الصحة العالمية تحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا
Time منذ 6 دقائق Views 1203
تحرش بطالبة يطيح بأستاذ جامعي من منصبه
تحرش بطالبة يطيح بأستاذ جامعي من منصبه
Time منذ 13 دقيقة Views 240
تعوذي من ابليس والصلح زين
تعوذي من ابليس والصلح زين
Time منذ 15 دقيقة Views 291
على انغام غيمة جنوبية
على انغام غيمة جنوبية
Time منذ 16 دقيقة Views 254
العريس تزوج وتورط
العريس تزوج وتورط
Time منذ 16 دقيقة Views 261
الاتصالات توضح خطوات المشاركة في جوائز القمة العالمية
الاتصالات توضح خطوات المشاركة في جوائز القمة العالمية
Time منذ 21 دقيقة Views 1323
تطورات جديدة بشأن 4 مواطنين تحرشوا بفتاتين بألفاظ خادشة للحياء
تطورات جديدة بشأن 4 مواطنين تحرشوا بفتاتين بألفاظ خادشة للحياء
Time منذ 21 دقيقة Views 1448
الصحة تحذر من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة وتوضح طرق الحماية
الصحة تحذر من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة وتوضح طرق الحماية
Time منذ 28 دقيقة Views 1652
مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان
مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان
Time منذ 33 دقيقة Views 1368