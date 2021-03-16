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بالفيديو.. تفاصيل تحديث الصكوك القديمة آليا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تفاصيل تحديث الصكوك القديمة آليا

الرياض (صدى):
أعلن المهندس أحمد السلمان رئيس مبادرة رقمنة الثروة العقارية تفاصيل تحديث الصكوك القديمة آليا.

وقال رئيس مبادرة رقمنة الثروة العقارية ان مبادرة الثروة العقارية هي أحد مبادرات التحول الوطني وتهدف لتحقيق الأمن العقاري

وأوضح أن الصكوك العقارية اعتاد أغلب الأشخاص على حفظها في المنزل أو البنك، وهي طريقة معروفة في حفظ الملكات العقارية.

وأضاف أن وزارة العدل لديها 100مليون وثيقة عقارية وتحتاج إلى حفظ أمن، مشيرا إلى أن المشروع يهتم في رقمنة الوثائق العقارية في كتابات العدل في جميع أنحاء المملكة.

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وزارة العدل
رقمنة الثروة العقارية
الصكوك القديمة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الإتحاد قوة.
واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة,
ابو منى
ع.س.ع انت ورع وممحون يبيلك شغل مزبوط
ابو منى
ع.س.ع ورع ممحون فية محنة اسمها النصر الله يشفية
واضح*** وصريح***
فالموضوع-((N))

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