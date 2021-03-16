بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"

نواف السالم (صدى):
علق النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، على فوز فريقه أمام العين، ووصوله إلى الهدف رقم 100.
وقال حمدالله" الوصول إلى الهدف رقم 100 يمنحني دافعا لتقديم الأفضل، وأنا أثق في قدراتي، وامتلك الحماس والرغبة، وأريد مساعدة فريقي للوصول إلى أبعد مدى في كأس الملك والتقدم في سلم ترتيب الدوري".
وأضاف:" هدفنا الفوز بلقب كأس الملك مع احترامنا لجميع الأندية الأخرى".
كما طالب حمدالله إدارة النادي بتجهيز قميص يحمل رقم 200 بعدما تم إهداءه قميصا يحمل الرقم 100 عقب نهاية اللقاء.
وأكد: "سأصل قريبا إلى الهدف رقم 200، عليهم تجهيز قميص يحمل هذا الرقم أيضا".