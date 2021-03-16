الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"

Time منذ 21 دقيقة
Views 1530
بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"

نواف السالم (صدى):
علق النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، على فوز فريقه أمام العين، ووصوله إلى الهدف رقم 100.

وقال حمدالله" الوصول إلى الهدف رقم 100 يمنحني دافعا لتقديم الأفضل، وأنا أثق في قدراتي، وامتلك الحماس والرغبة، وأريد مساعدة فريقي للوصول إلى أبعد مدى في كأس الملك والتقدم في سلم ترتيب الدوري".

وأضاف:" هدفنا الفوز بلقب كأس الملك مع احترامنا لجميع الأندية الأخرى".

كما طالب حمدالله إدارة النادي بتجهيز قميص يحمل رقم 200 بعدما تم إهداءه قميصا يحمل الرقم 100 عقب نهاية اللقاء.

وأكد: "سأصل قريبا إلى الهدف رقم 200، عليهم تجهيز قميص يحمل هذا الرقم أيضا".

Time واتساب
النصر
العين
عبد الرزاق حمد الله

أحدث التعليقات

نادر
بالتوفيق لنصر العالمي
أحمد الفهد
العين صار مثل الهلال يحتج على الصغيرة والكبيرة
جسار القحطاني
الكبر شين الله يحسن لنا ولكم الخاتمه ولكل مسلم
المهم
شركات غير مسلمه كيف تزكي؟؟؟؟؟!!!
ابو وليد
احسن -- وتكاد الضفادع ان تغرق في مستنقعها الطحلبي

أخر الأخبار

مواطنة تناشد بالبحث عن والدها المفقود في العراق منذ 20 عامًا 
مواطنة تناشد بالبحث عن والدها المفقود في العراق منذ 20 عامًا 
Time منذ 13 دقيقة Views 1422
بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"
بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"
Time منذ 21 دقيقة Views 1530
بالفيديو.. الزعاق يكشف سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام
بالفيديو.. الزعاق يكشف سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام
Time منذ 38 دقيقة Views 1718
لازم يشرب الشاي بالملح قدام العروس
لازم يشرب الشاي بالملح قدام العروس
Time منذ 49 دقيقة Views 431
عندما تنتقم الامهات
عندما تنتقم الامهات
Time منذ 49 دقيقة Views 430
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 49 دقيقة Views 342
‏بالفيديو.. النصر يتخطى العين بثلاثية ويتقدم في كأس الملك
‏بالفيديو.. النصر يتخطى العين بثلاثية ويتقدم في كأس الملك
Time منذ 54 دقيقة Views 1767
حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا 
حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا 
Time منذ ساعة Views 2231
بالفيديو.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية
Time منذ ساعة Views 569
تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك في الحديدة
تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك في الحديدة
Time منذ ساعة Views 1557