الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا 

Time منذ 59 دقيقة
Views 2207
حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بسبب لقاحات كورونا في المملكة.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، إنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا  المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وتابعت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

Time واتساب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
جلطات الدم
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

نادر
بالتوفيق لنصر العالمي
أحمد الفهد
العين صار مثل الهلال يحتج على الصغيرة والكبيرة
جسار القحطاني
الكبر شين الله يحسن لنا ولكم الخاتمه ولكل مسلم
المهم
شركات غير مسلمه كيف تزكي؟؟؟؟؟!!!
ابو وليد
احسن -- وتكاد الضفادع ان تغرق في مستنقعها الطحلبي

أخر الأخبار

مواطنة تناشد بالبحث عن والدها المفقود في العراق منذ 20 عامًا 
مواطنة تناشد بالبحث عن والدها المفقود في العراق منذ 20 عامًا 
Time منذ 12 دقيقة Views 1419
بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"
بالفيديو.. حمد الله لـ النصر: "جهزوا القميص رقم 200"
Time منذ 21 دقيقة Views 1527
بالفيديو.. الزعاق يكشف سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام
بالفيديو.. الزعاق يكشف سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام
Time منذ 37 دقيقة Views 1709
لازم يشرب الشاي بالملح قدام العروس
لازم يشرب الشاي بالملح قدام العروس
Time منذ 48 دقيقة Views 431
عندما تنتقم الامهات
عندما تنتقم الامهات
Time منذ 48 دقيقة Views 430
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 49 دقيقة Views 342
‏بالفيديو.. النصر يتخطى العين بثلاثية ويتقدم في كأس الملك
‏بالفيديو.. النصر يتخطى العين بثلاثية ويتقدم في كأس الملك
Time منذ 53 دقيقة Views 1764
حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا 
حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا 
Time منذ 59 دقيقة Views 2207
بالفيديو.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية
Time منذ ساعة Views 557
تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك في الحديدة
تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك في الحديدة
Time منذ ساعة Views 1554