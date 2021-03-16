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خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من " أبشر "

Time منذ 6 دقائق
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خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من " أبشر "

الرياض (صدى):
كشفت منصة " أبشر"، عن خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من حساب " أبشر الجوازات " .

وأوضحت منصة أبشر، أن استرداد الرصيد المشار إليه، يكون من خلال التواصل مع خدمة آمر عبر الرقم 19990 للتعاملات المالية الإلكترونية لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم تنفذ لك في حال لا تستطيع استرداده.

واعتادت منصة أبشر، تقديم كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

 

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منصة أبشر
الرصيد المالي
أبشر الجوازات

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابوبدر
اشربوا ياهيئة الرياضة الحين ما عملتوه بالاهلي وباقي الاندية وابعاد الرمز . قولوا سوزا بعد جابه الرمز . وقبله دجانيني والله يستر فيجسا بالطريق يبي يفسخ عقده . قلنا تدفعون المقدمات وتتركون الاندية تغرق بالرواتب تعطون سهر شهرين والباقي ( سجل يالمحترف على الحساب) تحسبون اللاعب بقالة تاخذون والحساب يجمع . الحين ضحيتوا بالاهلي وقلتوا لفهد بن خالد يا تكون معنا وبندعمك ونعطيك او اللي معاك . والرجل قرأ المعطيات واستشعر بان اذا الاندية صارت مثلها مثل الادارات الحكومية ما راح تنجح لانها مفترض انها تقوم على رجال اعمال وداعمين وليس كادارة حكومية ينتظرون رواتب ومسيرات واعادتنا الى ٥٠سنة ورى وكان محق فترك لكم الجمل بما حمل ولن يقبل احد يتقدم للن الاهلي وان كان اعتمد كما يسخر المدعي الاعلامي الطبال باننا اعتمدنا على بابا وكلنا نعلم انت تقصى مين بابا الله يرحمه ويغفر له ويحفظ ابنه .اما الطبال ترى كلامك مردود عليك ولكن الشرهه على اللي تركوك تهزأ بفرد منهم انسان عظيم عاش والد للجميع ومات وبقي الكل يدعو له وما نسوه من دعائهم وباذن الله ربي راح يحاسبك على كلامك اللي كان واضح جدا ثم اعدت بتغريدتك ان الكلام للناس اللي فهمت من تقصد واللي ماهو فاهم بكيفه . والدنيا دواره وماحد يدوم لاحد والايام قادمة ومسيرك راح تسقط وان يسمي احد عليك ✋
وطني حبيبي
رامز جلال انضرب من المصريين ونجيب الزباله عندنا محنا ناقصين هبل وجنان
راي
وينكم يا معلقين لوكان لاعب من النصر كان امتلات الصفحه تعليقات واولهم ع.س.ع,وابووليد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,عجبي
جسار القحطاني
خريط سريط

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