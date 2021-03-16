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"التقاعد" تتيح خدمة جديدة لموظفي القطاع العام

Time منذ 41 دقيقة
Views 2008
"التقاعد" تتيح خدمة جديدة لموظفي القطاع العام

الرياض (صدى):
أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد لموظفي القطاع العام خدمة جديدة تمكنهم من الإطلاع على البيانات الوظيفية

وقالت المؤسسة أنه يمكن لموظف القطاع العام(المشترك) الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة لدى المؤسسة من خلال خدمة "بيانات الاشتراك" ، وذلك بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية.

وتشمل البيانات " تاريخ بداية الخدمة الحالية، السلم، وأخر مرتبة، وأخر درجه، والراتب الأساسي"

وأشارت إلى أن خطوات الخدمة هي تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة "بيانات الاشتراك" من القائمة الجانبية

Time واتساب
المؤسسة العامة للتقاعد
القطاع العام
خدمة بيانات الاشتراك

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الإتحاد قوة.
واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة,
ابو منى
ع.س.ع انت ورع وممحون يبيلك شغل مزبوط
ابو منى
ع.س.ع ورع ممحون فية محنة اسمها النصر الله يشفية
واضح*** وصريح***
فالموضوع-((N))

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