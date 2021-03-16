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ضبط 5 مخالفين بحوزتهم أكثر من 4 أطنان حطب محلي في الرياض 

Time منذ 14 دقيقة
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ضبط 5 مخالفين بحوزتهم أكثر من 4 أطنان حطب محلي في الرياض 

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 4 مركبات جنوب مدينة الرياض.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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الرياض
الأمن البيئي
حطب محلي

أحدث التعليقات

ابوبدر
من حقها تتفلسف وتزدري الرجال لانها لقت خرفان من الرجال يحبونها . ادخلوا على قوقل واكتبوا الدكتورة يومي وراح تشوفون كم هائل من مقاطعها وصورها بالتعري وغيره . هذي اللي تم استقبالها بحفاوة عندنا . كيف ما يمون معها حق وهي تجد خرفان يحبونها ويجيبونها ويسوقون لها . اعوذ بالله من هالنوعيات. بدلا من ان نجذب اصحاب العلم والعلماء صرنا نجلب الفاشينستات وهالاشكال
ابوراكان٣١٣٢
حققوا مع اللي حصلها تحياتي للجميع
نجاة محمد
شكرا للتوضيح
سيف
تكفون فكونا من المصاريه وفنهم وخاصه ثقيل الطينه هذا😡العالم تطور ووصل المريخ والمصريين لازالوا بفنهم الي اكل عليه الزمن وشرب!لااشوف هالجرذي عندنا محنا ناقصين نجاسات
هلاليه وفتخر💙💪
اسمع اسمع انت وياه، 👌🏻 إذا رأيت القمر من حوله نجوم منتثره فعلم أن الهلال من وراءه انديه منقهره 💙🤙🏻

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