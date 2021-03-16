تطورات جديدة بشأن اشتباكات مباراة الشعلة والحزم 

طلال الغامدي (صدى):
صدر بيان من نادي الشعلة، للتعليق على أحداث اشتباك لاعبي فريقه لدرجة الشباب مع طاقم التحكيم في مباراة الفريق أمام الحزم، التي أُقيمت أمس الإثنين.
وقال النادي: "تعرب إدارة نادي الشعلة عن استنكارها واستيائها من الأحداث التي صاحبت مباراة درجة الشباب، أمام نادي الحزم ضمن بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 سنة".
وأشار: "كما أنه مهما صدر من أخطاء تحكيمية فهذا لا يبرر على الإطلاق ما قام به بعض لاعبي الفريق لأن مثل هذه الأحداث لا تمت بصلة لأخلاقيات ومبادئ الرياضة في المقام الأول ولا حتى أخلاقيات ومبادئ كيان الشعلة عبر تاريخه الطويل".
و أوضح بيان الشعلة: "صغر السن والحماس الزائد لا يعفي المخطئ من العقاب.. ولذلك تتقدم الإدارة بكل أشكال الاعتذار للطاقم التحكيمي ومراقب المباراة، وتتقدم الإدارة أيضًا بالاعتذار إلى لجنة الحكام ونادي الحزم الشقيق".
وتابع: "كما أنه لن يتم التهاون مع كل شخص أخطأ أو تسبب في هذه الأحداث وسينال عقابه بالطرق الرسمية.. نخسر مباراة ولكن لا نخسر مبادئنا".