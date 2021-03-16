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تطورات جديدة بشأن اشتباكات مباراة الشعلة والحزم 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1418
تطورات جديدة بشأن اشتباكات مباراة الشعلة والحزم 

طلال الغامدي (صدى):
صدر بيان من نادي الشعلة،  للتعليق على أحداث اشتباك لاعبي فريقه لدرجة الشباب مع طاقم التحكيم في مباراة الفريق أمام الحزم، التي أُقيمت أمس الإثنين.

وقال النادي: "تعرب إدارة نادي الشعلة عن استنكارها واستيائها من الأحداث التي صاحبت مباراة درجة الشباب، أمام نادي الحزم ضمن بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 سنة".

وأشار: "كما أنه مهما صدر من أخطاء تحكيمية فهذا لا يبرر على الإطلاق ما قام به بعض لاعبي الفريق لأن مثل هذه الأحداث لا تمت بصلة لأخلاقيات ومبادئ الرياضة في المقام الأول ولا حتى أخلاقيات ومبادئ كيان الشعلة عبر تاريخه الطويل".

و أوضح بيان الشعلة: "صغر السن والحماس الزائد لا يعفي المخطئ من العقاب.. ولذلك تتقدم الإدارة بكل أشكال الاعتذار للطاقم التحكيمي ومراقب المباراة، وتتقدم الإدارة أيضًا بالاعتذار إلى لجنة الحكام ونادي الحزم الشقيق".

وتابع: "كما أنه لن يتم التهاون مع كل شخص أخطأ أو تسبب في هذه الأحداث وسينال عقابه بالطرق الرسمية.. نخسر مباراة ولكن لا نخسر مبادئنا".

Time واتساب
الشعلة
اشتباكات
الحزم

أحدث التعليقات

ابوبدر
من حقها تتفلسف وتزدري الرجال لانها لقت خرفان من الرجال يحبونها . ادخلوا على قوقل واكتبوا الدكتورة يومي وراح تشوفون كم هائل من مقاطعها وصورها بالتعري وغيره . هذي اللي تم استقبالها بحفاوة عندنا . كيف ما يمون معها حق وهي تجد خرفان يحبونها ويجيبونها ويسوقون لها . اعوذ بالله من هالنوعيات. بدلا من ان نجذب اصحاب العلم والعلماء صرنا نجلب الفاشينستات وهالاشكال
ابوراكان٣١٣٢
حققوا مع اللي حصلها تحياتي للجميع
نجاة محمد
شكرا للتوضيح
سيف
تكفون فكونا من المصاريه وفنهم وخاصه ثقيل الطينه هذا😡العالم تطور ووصل المريخ والمصريين لازالوا بفنهم الي اكل عليه الزمن وشرب!لااشوف هالجرذي عندنا محنا ناقصين نجاسات
هلاليه وفتخر💙💪
اسمع اسمع انت وياه، 👌🏻 إذا رأيت القمر من حوله نجوم منتثره فعلم أن الهلال من وراءه انديه منقهره 💙🤙🏻

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