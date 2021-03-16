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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 40 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض في حين يستمر تدني في الرؤية الأفقية بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق (الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 24مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الأربعاء
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

مواطن نزية
اقول بلا نصب خل عنك المثالية
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على وعلى الاجواد .. آمين ..
مواطن نزية
إلي أين تم نقلهم ، لماذا يتحمل الوطن و المواطن أخطأ الاخرين
مسالم
جربت واكتشفت ان اكثر من يحاربني ابنأ الوطن يجون ويروحون للاجنبي وبعضهم يطلب أجل ولا عاد اشوفه والبعض يجي يطقطق ويقول دورلك وظيفه حكوميه ابركلك انا ودي نتحسن ونمسك البلد بس المشكله مو كلها تستر او اجنبي حطيناهم شماعه ونرمي عليهم اخطاء او حسد البعض منا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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