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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 14.53 نقطة ليقفل عند مستوى 9660.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 725 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 600 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وإعمار، وكيان السعودية، والخليجية العامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، والجزيرة ريت، والجوف، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 7.75%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، وزين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وكيان السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 90.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23711.14 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1174 صفقة.

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أحدث التعليقات

مواطن نزية
اقول بلا نصب خل عنك المثالية
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على وعلى الاجواد .. آمين ..
مواطن نزية
إلي أين تم نقلهم ، لماذا يتحمل الوطن و المواطن أخطأ الاخرين
مسالم
جربت واكتشفت ان اكثر من يحاربني ابنأ الوطن يجون ويروحون للاجنبي وبعضهم يطلب أجل ولا عاد اشوفه والبعض يجي يطقطق ويقول دورلك وظيفه حكوميه ابركلك انا ودي نتحسن ونمسك البلد بس المشكله مو كلها تستر او اجنبي حطيناهم شماعه ونرمي عليهم اخطاء او حسد البعض منا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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