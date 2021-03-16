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المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بحي المطار وبدنة في عرعر

Time منذ 8 دقائق
Views 1750
المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بحي المطار وبدنة في عرعر

عرعر (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة للمياه في منطقة الحدود الشمالية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي (المرحلة الرابعة) بحي المطار وبدنة بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وبتكلفة 61.1 مليون ريال، وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، ورفع الضرر البيئي، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الصناعية.

وأوضح رئيس القطاع الشمالي المهندس رائد بن حماد الراشد، أنه تم تنفيذ ما يزيد على 41 كيلو مترًا من الشبكات، و 62 توصيلة صرف صحي منزلية في مدينة عرعر، مبينًا أن المشروع يسهم في نقل المياه المعالجة إلى مدينة وعد الشمال الصناعية وخدمة أكثر من 611 مستفيدًا.

وذكر رئيس القطاع الشمالي أن الشركة ماضية في تنفيذ عدد من مشروعات خدمات المائية والبيئية، وتغطية المزيد من المناطق في محافظات منطقة الحدود الشمالية، وذلك في إطار خططها وبرامج مشروعاتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المنطقة، وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Time واتساب
شركة المياه الوطنية
الصرف الصحي
منطقة الحدود الشمالية

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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