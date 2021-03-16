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نتائج القبول النهائي لرتبة جندي بقوات الأمن الدبلوماسي

Time منذ 28 دقيقة
Views 1450
نتائج القبول النهائي لرتبة جندي بقوات الأمن الدبلوماسي

الرياض (صدى):
كشفت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي، والتي سبق الإعلان عنها.

وذكرت تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة: على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة من هنــــــا 

يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الافصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

ويمنع احضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الادوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها)، يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات، يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح له بالدخول بسيارته أو الوقوف بجانب الاسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

وأوضحت أنه نظراً للوضع الراهن لتطبيق الاجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية بدون خروج او زيارة، رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في اداء اعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات، احضار الجوال على أن يكون مسجل في تطبيق صحتي وتوكلنا ويسلّم في المعهد.

وقالت أن المستندات المطلوبة عند التحضير: أصل الهوية الوطنية مع عدد (4) صور منها، صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الابيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها، احضار آيبان لحساب بنكي مصدق (ان يكون مفعل ومحدث).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدد 1 دفتر (100) ورقة+ عدد 2 قلم أزرق+ ملف علاقي أخضر، الحضور للمركز باللبس الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات الدخول للدورة، كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة (10)، ولا يوجد صناديق امانات لحفظ أي شيء، الحضور الساعة السادسة صباحاً يوم الأحد الموافق 1442/8/8هـ حسب تقويم أم القرى، فيما لمعرفة نتيجة القبول النهائي، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

 

Time واتساب
جندي
القبول النهائي
القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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