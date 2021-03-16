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الشؤون الإسلامية تغلق 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق

Time منذ 47 دقيقة
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الشؤون الإسلامية تغلق 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً تم فتح 276 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد بمنطقة الباحة ، ومسجد في كلٍ من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية .

وأشارت إلى إعادة فتح 3 مساجد اثنين منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، وأهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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