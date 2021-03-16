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بالصور.. مصور يخطف الأنظار وهو يتحدى العواصف الترابية

Time منذ 37 دقيقة
Views 1764
بالصور.. مصور يخطف الأنظار وهو يتحدى العواصف الترابية

الرياض (صدى):
التقط المصور عبد العزيز الشمري، صورة من وسط زوابع العواصف الترابية التي اجتاحت أجزاء من المملكة الأسبوع الماضي ليخطف الأنظار إليه؛ حيث أكد الكثيرون أنها صورة إبداعية ذات بعد احترافي يصعب على الكثير التقاطها.

ومن جانبه، أقدم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على تكريم المصور في مكتبه، مؤكداً أهمية استغلال الموهبة في توثيق ما تزخر به المنطقة من مواقع ومعالم تاريخية، متمنيا له وللمبدعين والموهوبين التوفيق.

وصرح المصور قائلًا: "أعشق الصورة ولدي شغف واسع بالتقاط العديد منها في ظروف مختلفة، وقضيت 10 سنوات أحمل عدستي في الكثير من المواقع، وتعلمت فنون التصوير عن طريق البحث والممارسة والمشاركة في العديد من المعارض والمناسبات"، بحسب موقع "العربية.نت".

وقال: "حرصتُ خلال أيام العاصفة على المغامرة وهذا الحب جعلني أخرج وسط العاصفة للفوز بصور احترافية لاقت انتشارا واسعا، وجاءت تلك الصورة نظير حرصي الدائم على الوصول إلى مستويات عالية من الاحترافية في رصد الأجواء خلال المواسم المختلفة".

Time واتساب
المملكة
الطقس
مصور
العواصف الترابية

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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