إحالة مرزوق الغانم إلى النيابة العامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

خالد الظفيري (صدى):
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، عن إحالته إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال مرزوق الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف" .
واستطرد رئيس مجلس الأمة الكويتي:" للأمانة فعلاً هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون" .
وأضاف:" سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات"، متابعًا:" لم يصلني شيء رسمي بشأن الاحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم احالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".
واختتم "الغانم":"لو لم يتم احالتي للنيابة، سأقول لهم ان هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي، هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".