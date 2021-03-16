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إحالة مرزوق الغانم إلى النيابة العامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

Time منذ 58 دقيقة
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إحالة مرزوق الغانم إلى النيابة العامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

خالد الظفيري (صدى):
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، عن إحالته إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مرزوق الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف" .

واستطرد رئيس مجلس الأمة الكويتي:" للأمانة فعلاً هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون" .

وأضاف:" سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات"، متابعًا:" لم يصلني شيء رسمي بشأن الاحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم احالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

واختتم "الغانم":"لو لم يتم احالتي للنيابة، سأقول لهم ان هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي، هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".

 

Time واتساب
كورونا
مجلس الأمة الكويتي
مرزوق الغانم
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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