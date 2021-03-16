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«الضمان الصحي» يوضح إجراءات معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم

Time منذ 52 دقيقة
Views 1604
«الضمان الصحي» يوضح إجراءات معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم

الرياض (صدى):
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، على أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة.

وذكر مجلس الضمان الصحي أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد المنفعة الأقصى للوثيقة 500 ريال حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.

وأشار إلى ضرورة تزويد شركة التأمين بصورة من شهادة تبليغ بالولادة أو شهادة الميلاد لإضافة المولود على الوثيقة، وفقًا لمجلس الضمان الصحي.

ويذكر أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة.

 

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الضمان الصحي
المواليد الجديد

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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