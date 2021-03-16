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"المريسل" يحذر النصر من الخسارة أمام العين

Time منذ ساعة
Views 1864
"المريسل" يحذر النصر من الخسارة أمام العين

طلال الغامدي (صدى):
حذر الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل فريق النصر من الخسارة في لقاء العين اليوم الثلاثلاء في الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأكد عبد العزيز المريسل على أهمية عدم الإستهتار بفريق العين لأنه من الفرق التي تلعب من الخلف وتخطف الفوز .

وقال عبد العزيز المريسل في تغريدة له : سبق و حذرت النصراويين كإدارة و لاعبين و جمهور من فريق العين و منذ عدة شهور ، وجود العين في مرتبة متأخرة لا يعني ضمان الفوز في كأس الملك.. و لهذا يجب على النصر اللعب بجدية لأن احتمالية فوز العين واردة .

Time واتساب
النصر
العين
عبد العزيز المريسل

أحدث التعليقات

abdul
مختصر ومفيد !
Zoolعالمي
وجع يا طاقيه لين الحين تصيح من الثلاثه والله حنا نسينا وعلى فكره متى مباراتكم في الكاس هههههههههههههههههههههههههههه
abdul
النباتيين*
abdul
لو سألت النباتيون متى كان آخر مرة تناولوا شيئا من اللحم ، ٦٠% منهم تناول شيئا من اللحم بالامس او اليوم قبل الامس . 86% يرتدّون عن النباتية ويصبحون لحوميين خلال عام واحد. ولهذا لا يتعدّى عدد النباتيين الحقيقيين اكثر من ٢% من تعداد السكان ، هذا على الاقل في أمركا. نحن شعب شيز برغر ولا فخر . ههههه
abdul
عدم الحكم بالقتل والاكتفاء بالسجن لعلهم شعروا ان القتل عقوبة غير متكافئة مع الجريمة ، وربما خطوة أولى تتلوها خطوات نحو ازالة صفة الجريمة من حيازة وتعاطي المارِ(ج)وانا في المستقبل القريب.

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