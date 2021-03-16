"المريسل" يحذر النصر من الخسارة أمام العين

طلال الغامدي (صدى):
حذر الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل فريق النصر من الخسارة في لقاء العين اليوم الثلاثلاء في الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين .
وأكد عبد العزيز المريسل على أهمية عدم الإستهتار بفريق العين لأنه من الفرق التي تلعب من الخلف وتخطف الفوز .
وقال عبد العزيز المريسل في تغريدة له : سبق و حذرت النصراويين كإدارة و لاعبين و جمهور من فريق العين و منذ عدة شهور ، وجود العين في مرتبة متأخرة لا يعني ضمان الفوز في كأس الملك.. و لهذا يجب على النصر اللعب بجدية لأن احتمالية فوز العين واردة .