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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم زكاة الشركات غير المسلمة في البلاد الإسلامية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1885
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم زكاة الشركات غير المسلمة في البلاد الإسلامية

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس الجمعية الفقهية السعودية موقف الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية من دفع الزكاة .

وقال الدكتور سعد الخثلان في لقاء بـ"منارات الهدى " أن الشركات غير المسلمة غير ملزمة بدفع الزكاه لأن الكافر غير ملزم بها ولا تُقبل منه .

وأضاف الشيخ "الخثلان" أنه يجوز لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة وأن هذا لا بأس به من باب المعاملة بالمثل ، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت للبلاد غير المسلمة لدفعت ضرائب كثيرة وهذا من باب السياسة الشرعية ، وكان هذا معمول به أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

Time واتساب
الشيخ الدكتور سعد الخثلان
الزكاة
الشركات

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف، شكلها لاعبة رفع أثقال..
كان زمان
حركات البزران لما ياخذ وجة .. ويحس أنه قوي ...
أبو نايف
فعلا تعليم الطلاب والطالبات الصلاة بالشكل الصحيح أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج جيل الوسطية اللي كلنا نسعى اليها
واضح*** وصريح***
لعل فالأمر لكليهما خيرة،إن شاء الله.
كان زمان
الله يرحمه ويغفر له وأموات المسلمين ...

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