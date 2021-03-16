إعلامي: النصر يحتاج لـ 85 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي مبارك الشهري أن يكون نادي النصر في حاجة لسداد نحو 85 مليون ريال حتى يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية الجديدة، التي تمكنه من عقد صفقات جديدة.
وكتب الشهري عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: أن الأندية التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية السابقة، سبق وأن جدولت الرواتب حتى شهر 10 من العام الماضي، وبالتالي فإن عليها سداد كل تلك الرواتب المجدولة بالإضافة إلى سداد راتب شهر 11 و12 من عام 2020 وسداد رواتب شهر 1 و2 و3 و4 من عام 2021.
وأضاف أن نادي النصر قام بسداد الرواتب حتى 31 يناير الماضي، مرجحا أن المبلغ التقريبي الذي يجب على النصر سداده للحصول على الشهادة هو 85 مليون ريال.