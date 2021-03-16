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بالفيديو.. الدكتور "القحطاني" يبكي تأثراً بصورة والده ويكشف قصة مثيرة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الدكتور "القحطاني" يبكي تأثراً بصورة والده ويكشف قصة مثيرة

الرياض (صدى):
تأثر الدكتور جابر القحطاني خبير العقاقير والأعشاب بظهور صورة والده خلال برنامج " في الصورة " .

وروى الدكتور جابر القحطاني باكياً قصة مرض والده التي قادته للإهتمام بطب الأعشاب ، وقال أن والده كان مصاب بمرض في رجله جعل اللحم يتآكل من الركبة إلى الكعب .

وأضاف أن أحد اليمنيين كان قادماً للحج ورأى حالة والده فوصف لهم نبات اسمه " عبب " وبالفعل أحضروا النبات ووضعوه على رجله وتحسنت حالته وشفي تماماً بعد 10 أيام .

وأكد الدكتور جابر القحطاني أن هذه الحالة كانت نقطة تحول هامة في حايته جعلته يركز في عالم الأعشاب والنباتات .

Time واتساب
الدكتور جابر القحطاني
في الصورة
طب الأعشاب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف، شكلها لاعبة رفع أثقال..
كان زمان
حركات البزران لما ياخذ وجة .. ويحس أنه قوي ...
أبو نايف
فعلا تعليم الطلاب والطالبات الصلاة بالشكل الصحيح أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج جيل الوسطية اللي كلنا نسعى اليها
واضح*** وصريح***
لعل فالأمر لكليهما خيرة،إن شاء الله.
كان زمان
الله يرحمه ويغفر له وأموات المسلمين ...

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