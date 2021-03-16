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كيفية حصول المتلقي للقاح كورونا على الجواز الصحي

Time منذ ساعة
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كيفية حصول المتلقي للقاح كورونا على الجواز الصحي

الرياض (صدى):
أوضح المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور محمد فلمبان، اليوم الثلاثاء، طريقة حصول الشخص المتلقي للقاح كورونا على الجواز الصحي.

وقال الدكتور محمد فلمبان، أن ذلك يتم بعد تلقي الجرعة الثانية، لافتًا إلى إن المستفيد في حال تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح فإنها تسجل في نظام "صحتي" ، وتتحول الحالة في تطبيق "توكلنا" إلى محصن ويمنح الجواز الصحي.

وأفاد "فلمبان" أن إجراءات الحصول على الجواز تبدأ من حجز المستفيد للحصول على اللقاح ويتم استقباله عند البوابة الخارجية في موعد وصوله المسجل عبر تطبيق صحتي، ويطلب منه إبراز تطبيق توكلنا لتسهيل دخوله إلى الصالة.

وأشار إلى أنه بعد دخول المستفيد إلى الصالة يمر عبر الفرز البصري لفحص درجة حرارته، ثم يعبر إلى نقطة التسجيل لإثبات حضوره وأخذ بياناته، وفي منطقة التطعيم يُسأل عن حالته الصحية قبل إعطائه الجرعة، ثم يتجه بعدها لمنطقة الانتظار ويظل لمدة 10 دقائق للتأكد من عدم وجود آثار جانبية أو أعراض بعد تلقيه اللقاح، وبعد انقضاء المدة يغادر بعدها بكل يسر وسهولة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف، شكلها لاعبة رفع أثقال..
كان زمان
حركات البزران لما ياخذ وجة .. ويحس أنه قوي ...
أبو نايف
فعلا تعليم الطلاب والطالبات الصلاة بالشكل الصحيح أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج جيل الوسطية اللي كلنا نسعى اليها
واضح*** وصريح***
لعل فالأمر لكليهما خيرة،إن شاء الله.
كان زمان
الله يرحمه ويغفر له وأموات المسلمين ...

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