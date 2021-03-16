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مجمع الفقه الإسلامي: استخدام لقاحات كورونا جائز شرعاً

Time منذ ساعة
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مجمع الفقه الإسلامي: استخدام لقاحات كورونا جائز شرعاً

الرياض (صدى):
أوضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، جائز شرعًا.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ولاة الأمر في دولهم، وعن السلطات المسؤولة عن الصحة العامة في مجتمعاتهم؛ حفاظاً على مقصد حفظ النفس، الذي يُعدّ من المقاصد الضروريَّة في الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى جواز الصرف عليها من أموال الزكاة، باعتبار أن ذلك يدخل في مصرف "وفي سبيل الله"، مؤكدا أن الصرف على اللقاحات يتم بجزء من أموال الزكاة، مع مراعاة بقية المصارف حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة.

 

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مجمع الفقه الإسلامي
لقاح كورونا
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف، شكلها لاعبة رفع أثقال..
كان زمان
حركات البزران لما ياخذ وجة .. ويحس أنه قوي ...
أبو نايف
فعلا تعليم الطلاب والطالبات الصلاة بالشكل الصحيح أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج جيل الوسطية اللي كلنا نسعى اليها
واضح*** وصريح***
لعل فالأمر لكليهما خيرة،إن شاء الله.
كان زمان
الله يرحمه ويغفر له وأموات المسلمين ...

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