الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد ينوي استضافة نهائي دوري أبطال العرب

Time منذ 51 دقيقة
Views 1789
Comment 1
الاتحاد ينوي استضافة نهائي دوري أبطال العرب

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية على أن إدارة الاتحاد تنوي تقدیم طلب رسمي إلى إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل استضافة نھائي دوري أبطال العرب، الذي سیجمع الاتحاد مع الرجاء المغربي.

ويذكر أنه كان من المفترض أن یقام النھائي في العاصمة المغربیة الرباط، ولكن ظروف كورونا أجلت إقامة المباراة النھائیة في المغرب لأكثر من مرة.

لم یكشف الاتحاد العربي لكرة القدم حتى الآن إن كان النھائي سیقام في المغرب أو في المملكة، أو في بلد محاید، حتى بعد إعلانه في بیان رسمي تأجیل النھائي بین الاتحاد والرجاء البیضاوي.

 

Time واتساب
الاتحاد
دوري أبطال العرب

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
رااايق
شئون داخلية *** بلدهم وهم أبخص ***
العدناني
نظام الكفيل ياما أتعب ناس وحمل ناس ذنوب ناس
العدناني
تحويشة العمر
kkkk
امريكيا وصولو حتى الان 35 مليون الي طعمو ماهو ملونيين

أخر الأخبار

وزارة البيئة تدعو المتقدمين على وظائفها بإستكمال مسوغات التعاقد
وزارة البيئة تدعو المتقدمين على وظائفها بإستكمال مسوغات التعاقد
Time منذ 16 دقيقة Views 1323
مجمع الفقه الإسلامي: استخدام لقاحات كورونا جائز شرعاً
مجمع الفقه الإسلامي: استخدام لقاحات كورونا جائز شرعاً
Time منذ 21 دقيقة Views 1404
بالفيديو.. صدمة فتاة عند رؤيتها تامر حسني
بالفيديو.. صدمة فتاة عند رؤيتها تامر حسني
Time منذ 25 دقيقة Views 521
بالفيديو.. طريقة اطلاع ولي الأمر على حضور وانضباط أبنائه في منصة مدرستي
بالفيديو.. طريقة اطلاع ولي الأمر على حضور وانضباط أبنائه في منصة مدرستي
Time منذ 40 دقيقة Views 1807
الحجاج في مطار جدة قبل 46 عام
الحجاج في مطار جدة قبل 46 عام
Time منذ 46 دقيقة Views 901
الاتحاد ينوي استضافة نهائي دوري أبطال العرب
الاتحاد ينوي استضافة نهائي دوري أبطال العرب
Time منذ 51 دقيقة Views 1789
تحذير لكل أم: لا تهملي تطعيم الحصبة بسبب مخاوف كورونا
تحذير لكل أم: لا تهملي تطعيم الحصبة بسبب مخاوف كورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 1462
مشكلة الألوان تظهر في أجهزة iPhone 11 و iPhone 12
مشكلة الألوان تظهر في أجهزة iPhone 11 و iPhone 12
Time منذ ساعة Views 1626
3 أخطاء تدمر فوائد الوجبات الغذائية
3 أخطاء تدمر فوائد الوجبات الغذائية
Time منذ ساعة Views 1475
بالفيديو.. خطوات توثيق وصيّة عبر بوابة ناجز
بالفيديو.. خطوات توثيق وصيّة عبر بوابة ناجز
Time منذ ساعة Views 1630