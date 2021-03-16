الاتحاد ينوي استضافة نهائي دوري أبطال العرب

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية على أن إدارة الاتحاد تنوي تقدیم طلب رسمي إلى إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل استضافة نھائي دوري أبطال العرب، الذي سیجمع الاتحاد مع الرجاء المغربي.
ويذكر أنه كان من المفترض أن یقام النھائي في العاصمة المغربیة الرباط، ولكن ظروف كورونا أجلت إقامة المباراة النھائیة في المغرب لأكثر من مرة.
لم یكشف الاتحاد العربي لكرة القدم حتى الآن إن كان النھائي سیقام في المغرب أو في المملكة، أو في بلد محاید، حتى بعد إعلانه في بیان رسمي تأجیل النھائي بین الاتحاد والرجاء البیضاوي.