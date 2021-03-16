الهلال يقرر الاستغناء عن خدمات جيوفينكو

نواف السالم (صدى):
قررت إدارة نادي الهلال، بالاتفاق مع المدير الفني للفريق روجيرو ميكالي، الاستغناء عن خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية العام الجاري.
ويبحث الهلال بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والذي انضم للفريق منذ أكثر من عامين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، أي قبل 6 أشهر من نهاية عقده، خاصة بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر، أن جيوفينكو شارك مع الهلال في 76 مباراة ساهم خلالها في تسجيل 32 هدفا، حيث سجل 14 هدفا وصنع 18 كما ساهم في إحراز الثلاثية التاريخية للنادي، دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تردد أن ميكالي لا يرغب في ضم جيوفينكو لقائمة الهلال في دوري أبطال آسيا.