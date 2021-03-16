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موعد إطلاق مشروع «تشغيل البقالات»

Time منذ ساعة
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موعد إطلاق مشروع «تشغيل البقالات»

علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن قرب إطلاق مشروع "تشغيل البقالات" بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة في "البقالات والسوبر ماركت".

ويأتي ذلك بهدف القضاء على التستر التجاري في القطاع وكذلك مساندة التشغيل عبر إسناد بعض الخدمات للمشغل "الجمعية الأهلية"، متوقعاً إطلاق المشروع في أقل من شهر.

وتوقع مدير إدارة تطوير قطاع التجزئة في الهيئة محمود مازي أن يصل حجم مبيعات قطاع التجزئة إلى 1.3 ألف مليار في 2030 أي بزيادة متوقعة تصل إلى 3 أضعاف الحجم الحالي.

وأشار إلى أن الارتفاع يمثل زيادة في مشاركة القطاع في الناتج المحلي من 156 مليار إلى ما بين 375- 460 مليار ريال بزيادة بين 220 – 300 مليار ريال والذي يمثل 9 % تقريباً عام 2020، حيث يستهدف الوصول إلى 17 %، مبيناً أن "منشآت" تستهدف توفير 300 – 400 ألف وظيفة خلال العشر سنوات القادمة.

 

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الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تشغيل البقالات
منشئآت

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
رااايق
شئون داخلية *** بلدهم وهم أبخص ***
العدناني
نظام الكفيل ياما أتعب ناس وحمل ناس ذنوب ناس
العدناني
تحويشة العمر
kkkk
امريكيا وصولو حتى الان 35 مليون الي طعمو ماهو ملونيين

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