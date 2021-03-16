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القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب إيرلندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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إيرلندا

أحدث التعليقات

نجاة محمد
بلدة رفضتة و منعت اذاعة برنامجة و احنا نجيبة كيف و ليش
مطر الاسود
هذوله محسوبين غلط على الجنس الناعم
فهدراكان
سلامات يابو يوسف ماقدامك الا العافيه طهور ان شاءالله يا افضل كرزماء ممثل خليجي
kkkk
مبروك يدور العيشه
Asiry8008
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