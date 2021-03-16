الاتحاد يسعى لتعزيز دخله المالي بعقد رعاية جديد

ماجد محمد (صدى):
تسعى إدارة نادي الاتحاد، إلى تعزيز مداخيل النادي المالية بعقد رعاية جديد، يتم الاتفاق على بعض البنود التفصيلية به قبل الإعلان رسمياً عن الشراكة الجديدة.
وكشفت تقارير صحافية، عن تفعيل صناع القرار بنادي الاتحاد الأدوار الاستثمارية بالنادي بشكل أكبر لتأمين مداخيل إضافية جيدة للنادي تسهم في رفع سقف ميزانية النادي، كما أن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص وسيتم الإعلان بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد والتوقيع بشكل رسمي.
وعلى جانب آخر، شددت التقارير، على العلاقة الجيدة التي تربط صناع القرار بالاتحاد بنظرائهم في القادسية، لافتة إلى أن الأنباء التي تتناول شكاوى القادسية بشأن تأخر مستحقاته من انتقال هارون كمارا للاتحاد سيتم التفاوض بشأنها بين إدارتي الناديين وتسويتها من قبل الاتحاديين، تمهيداً لإغلاقها بشكل كامل.