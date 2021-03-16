أوروبا تعاني من مخاوف جلطات لقاح أسترازينيكا والموجة الثالثة

وكالات (صدى):
تعاني أوروبا من مخاوف جلطات لقاح أسترازينيكا، حيث هناك دعوى أنه يتسبب في جلطات دموية لبعض من يتطعمون به.
كما أنها تواجه موجة ثالثة من هجمة فيروس كورونا الجديد، خصوصاً فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
وأعلنت إيطاليا عن إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وذلك فى محاولة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
يأتي هذا الإغلاق الثالث بعدما أضحت إيطاليا العام الماضي أول دولة تعلن الإغلاق لكبح تفشي كورونا.
وتزداد محنة إيطاليا جراء تباطؤ حملة التطعيم بلقاحات كورونا، حيث لم يتم حتى الآن تطعيم أكثر من 7% من سكان البلاد، بالجرعة الأولى فحسب.
في حين حذر علماء في ألمانيا من أن الموجة الثالثة من الهجمة الوبائية قادمة للبلاد الشهر القادم، مؤكدين على ضرورة عدم تخفيف التدابير الوقائية المشددة المفروضة حالياً، حيث سجلت ألمانيا السبت 12674 حالة جديدة، و239 وفاة بالوباء.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى أكثر من 73 ألفاً. وقال مسؤولون من الحزب الحاكم إن إجراءات الإغلاق السابقة ليست كافية لصد تفشي السلالة البريطانية من فايروس كورونا الجديد.