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تسجيل صوتي يكشف تحريض ترامب لقلب نتائج الإنتخابات الرئاسية

Time منذ ساعة
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تسجيل صوتي يكشف تحريض ترامب لقلب نتائج الإنتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
كشفت السلطات الأمريكية عن تسجيل صوتي يدين الرئيس الأمريكي السابق " ترامب " في شبهات محاولة قلب نتائج الإنتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي أمام منافسه الرئيس الحالي" جو بايدن " .

وأكدت أن المحققين اكتشفوا تسجيلا صوتي يجمع ترامب بكبير محققي الولاية فرانسيس واتسون ، يحثه فيه على إثبات فوزه في ولاية جورجيا .

وفي المكالمة، يقول ترامب: "إن لديك الآن أهم عمل في البلاد خلال الوقت الراهن .. الشعب في جورجيا غاضب مما حدث لي، وهم يعرفون أنني فزت، وفي حال فزنا في جورجيا (سنفوز في الانتخابات كلها) .

وتابع ترامب: "عندما يأتي الجواب الرائع، ستنال الثناء، والشعب سيقول عنك رائع". وهذا قد يمثل تدخلا في عمل السلطات، ومحاولة للتأثير على عملها .

وكان " ترامب " قد نجا مؤخراً من تورطه في قضية اقتحام الكونجرس إلا أن هذه المكالمة ستضعه في ورطة مرة أخرى أمام القضاء بالإضافة لإضعاف موقفه في انتخابات 2024 م .

Time واتساب
جورجيا
ترامب
الانتخابات الأمريكية
جو بايدن

أحدث التعليقات

نجاة محمد
بلدة رفضتة و منعت اذاعة برنامجة و احنا نجيبة كيف و ليش
مطر الاسود
هذوله محسوبين غلط على الجنس الناعم
فهدراكان
سلامات يابو يوسف ماقدامك الا العافيه طهور ان شاءالله يا افضل كرزماء ممثل خليجي
kkkk
مبروك يدور العيشه
Asiry8008
هلالي _ وليد حارس مميز وابن البلد.. الله يشفيه من الاصابات ويرجع لتمثيل النصر

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