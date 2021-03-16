تسجيل صوتي يكشف تحريض ترامب لقلب نتائج الإنتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
كشفت السلطات الأمريكية عن تسجيل صوتي يدين الرئيس الأمريكي السابق " ترامب " في شبهات محاولة قلب نتائج الإنتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي أمام منافسه الرئيس الحالي" جو بايدن " .
وأكدت أن المحققين اكتشفوا تسجيلا صوتي يجمع ترامب بكبير محققي الولاية فرانسيس واتسون ، يحثه فيه على إثبات فوزه في ولاية جورجيا .
وفي المكالمة، يقول ترامب: "إن لديك الآن أهم عمل في البلاد خلال الوقت الراهن .. الشعب في جورجيا غاضب مما حدث لي، وهم يعرفون أنني فزت، وفي حال فزنا في جورجيا (سنفوز في الانتخابات كلها) .
وتابع ترامب: "عندما يأتي الجواب الرائع، ستنال الثناء، والشعب سيقول عنك رائع". وهذا قد يمثل تدخلا في عمل السلطات، ومحاولة للتأثير على عملها .
وكان " ترامب " قد نجا مؤخراً من تورطه في قضية اقتحام الكونجرس إلا أن هذه المكالمة ستضعه في ورطة مرة أخرى أمام القضاء بالإضافة لإضعاف موقفه في انتخابات 2024 م .