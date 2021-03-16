مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
يواجه النصر نادي العين في تمام الساعة 18:40 بتوقيت المملكة، كما يلتقي الاتحاد بالفتح في تمام الساعة 20:45، في الدور ربع النهائي من البطولة.
مباريات دوري أبطال أوروبا
يستضيف مانشستر سيتي نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة 23:00، وتمكن فريق جوارديولا من الفوز في الذهاب بنتيجة 2/0، كما يحل أتالانتا ضيفًا على ريال مدريد في مباراة صعبة على كلا الفريقين في تمام الساعة 23:00، حيث تمكن الملكي من الفوز بصعوبة في الذهاب بنتيجة 1/0 رغم النقص العددي للفريق الإيطالي.
مباريات دوري أبطال إفريقيا
يلعب النادي الأهلي لقاء هام خارج أرضه ضد فيتا كلوب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، كما يخوض الزمالك لقاء مصيري ضد الترجي على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءًا.