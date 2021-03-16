12 وظيفة شاغرة في شركة «الاتصالات السعودية»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 12 وظيفة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أعمال التحقيقات: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات، مشرف أعمال التحقيقات: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
وأضافت أنها تحتاج إلى مدير البرنامج (وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأخصائي أول عمليات البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس أول تصميم البنية التحتية: درجة البكالوريوس في (الهندسة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
وترغب الشركة في توظيف مدير قسم القياس والبحوث: درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات، ومدير قسم تخطيط وأداء الحسابات المدارة: درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
وتحتاج إلى مدير قسم الرقابة المالية: درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، أخصائي تطوير أعمال: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات، خبير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .