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قصة أول موظف يعمل في شركة الكهرباء الرياض

Time منذ ساعة
Views 1875
قصة أول موظف يعمل في شركة الكهرباء الرياض

الرياض (صدى):
يعد محمد بن سليمان بن راشد أول موظف عمل في الشركة منذ تأسيسها عام 1371هـ،كانت شركة الكهرباء في تلك الفترة هي الشركة الوحيدة في الرياض، والشركة الثانية في المملكة بعد أرامكو.

وبدأ "راشد" عمله في الشركةوهو في عمر 19 عانا في 18 ذي القعدة 1371هـ، وشغل حينها وفقا لصحيفة "المسائية"، منصب "محاسب"، وتولى مسؤولية استقبال من يريد شراء أسهم حتى يتكون رأس مال لتبدأ به الشركة، وكان عدد الموظفين حينها 3 فقط.

وكان أول راتب حصل عليه 140 ريال، أما ساعات دوامه فكانت من الساعة 6 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة 6 مساءً.

وحرص الموظف طوال سنوات عمله على ألا يحصل على إجازة بسبب حبه الشديد للعمل، أما حياته الأسرية، فكان متزوج، وله 6 أولاد، و3 بنات، وأكبر أبنائه يدعى "خالد.

Time واتساب
الرياض
شركة الكهرباء

أحدث التعليقات

هواوي
اخ بس عطوني الخمور اتلفها
7UP
من الجهل والله لية ماتفرش على الارض ,,, المشكلة كل وحدة دبتها اكبر من الثانية هههههههههههههه
عابر سبيل
ايواه في مألوم
Zoolعالمي
غريبه الهلال متى مباراتهم في كاس الملك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يمكن سقط سهوآ ههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
لقم الطواقي الهلال ثلاثه قبل الوحده يعمي ابها فريق كبير

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