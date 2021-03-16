وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن ، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية :
1- إداري الأنظمة " الرياض " : بكالوريوس في " علوم الحاسب " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال أمن المعلومات .
2- مساعد وحدة طبية ثالث " جدة " : بكالوريوس أو دبلوم في أي تخصص ، لا يشترط الخبرة .
3- فني رعاية الحيوان " جدة " : دبلوم في " الطب البيطري " أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن سنة أو تدريب بعد التخرج .
4- تقني المختبر " العلاج التنفسي " جدة " : بكالوريوس في " علوم المختبرات الإكلينيكية " ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
5- مساعد إداري ثالث " الأحساء " : دبلوم أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذا صلة .
ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــــــا وهنـــــــا وهنــــــــــا وهنــــــــــــا وهنــــــــــا .