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الحصيني: ارتفاع تدريجي في الحرارة بدءا من اليوم

Time منذ 37 دقيقة
Views 1459
الحصيني: ارتفاع تدريجي في الحرارة بدءا من اليوم

عادل الحربي (صدى):
توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا.

وقال الحصيني: " متوقع من اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق ويتراوح بين 4 لـ 6 عما سجلته يوم أمس الأثنين لتصبح الأجواء حارة نهارأ ومن معتدلة إلى لطيفة ليلاً " .

وأوضح الحصيني، أن الارتفاع في الحرارة لا يشمل المنطقة الشمالية، والمرتفعات الغربية، والجنوبية.

كما توقع أمطارًا على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة.

Time واتساب
المملكة
الحصيني
درجات الحرارة

أحدث التعليقات

faeiz1122
يحمي المواطن في ايش ...؟ وكيف عامل بدون كفاله ...؟ اغلب العمال وهم بكفاله جابوا المصايب كيف بدون كفاله ايش راح يصير
faeiz1122
غريب مروج وعقوبته سجن و غرامة بس ....؟
ريم
لافض فاك سلمت يمينك ابدعتي لتستمري بالعطاء لا تحرمينا احرفك
شمس الحقيقة
نسأل الله السلامة
ابو عمار
طيب

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