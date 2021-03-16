الحصيني: ارتفاع تدريجي في الحرارة بدءا من اليوم

عادل الحربي (صدى):
توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا.
وقال الحصيني: " متوقع من اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق ويتراوح بين 4 لـ 6 عما سجلته يوم أمس الأثنين لتصبح الأجواء حارة نهارأ ومن معتدلة إلى لطيفة ليلاً " .
وأوضح الحصيني، أن الارتفاع في الحرارة لا يشمل المنطقة الشمالية، والمرتفعات الغربية، والجنوبية.
كما توقع أمطارًا على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة.