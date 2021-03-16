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شطب حكم بـ 5 آلاف جلدة في ترويج مخدرات بجدة

Time منذ 57 دقيقة
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شطب حكم بـ 5 آلاف جلدة في ترويج مخدرات بجدة

جدة (صدى):
قررت محكمة الاستئناف في جدة، شطب حكم صدر ضد مواطن متهم في جريمة ترويج مخدرات تضمن آلاف جلده تعزيرا.

وقررت المحكمة الاكتفاء بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته بالسجن.

يأتي ذلك وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث استندت المحكمة على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن على المحاكم في سياق العقوبة التعزيرية الاكتفاء بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا.

يذكر أن المتهم قد نسبت إليه تهمة جلب 3 آلاف جرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج.

Time واتساب
جدة
محكمة الاستئناف

أحدث التعليقات

faeiz1122
يحمي المواطن في ايش ...؟ وكيف عامل بدون كفاله ...؟ اغلب العمال وهم بكفاله جابوا المصايب كيف بدون كفاله ايش راح يصير
faeiz1122
غريب مروج وعقوبته سجن و غرامة بس ....؟
ريم
لافض فاك سلمت يمينك ابدعتي لتستمري بالعطاء لا تحرمينا احرفك
شمس الحقيقة
نسأل الله السلامة
ابو عمار
طيب

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