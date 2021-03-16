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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

faeiz1122
يحمي المواطن في ايش ...؟ وكيف عامل بدون كفاله ...؟ اغلب العمال وهم بكفاله جابوا المصايب كيف بدون كفاله ايش راح يصير
faeiz1122
غريب مروج وعقوبته سجن و غرامة بس ....؟
ريم
لافض فاك سلمت يمينك ابدعتي لتستمري بالعطاء لا تحرمينا احرفك
شمس الحقيقة
نسأل الله السلامة
ابو عمار
طيب

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