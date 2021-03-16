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بالصور.. كويتيون يتناولون الطعام داخل السيارات بعد إغلاق المطاعم

Time منذ 3 دقائق
Views 162
بالصور.. كويتيون يتناولون الطعام داخل السيارات بعد إغلاق المطاعم

خالد الظفيري (صدى):
ظهر عدد من سكان الكويت، يتناولون أطعمتهم داخل السيارات، في مشهد غير مألوف، وذلك تزامنًا مع تطبيق قرار إغلاق المطاعم والمقاهي احترازيًا.

وكانت بعض المطاعم بالكويت أطلقت خدمة السيارات لمواصلة استقبال العملاء بعد حظر أماكن تناول الطعام بسبب انتشار كوفيد-19.

وتقدم هذه المطاعم المأكولات والمشروبات للزبائن داخل سياراتهم، بهدف مواصلة استقبال زبائنهم في ظل الإغلاق المفروض بسبب كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت قرارًا يستمر حتى الثامن من أبريل المقبل، بفرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، إضافة إلى منع الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل، واقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط.

Time واتساب
الكويت
كورونا

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب وين الفايده بالنسبه للكقيل
abdul
عدم الانجاب لا يعني العقم من الرجل ، ربما من المرأة، وليس ملزما بالعلاج خاصة إذا كانت حالته المادية معسّرة .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
عبدالله
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت.

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