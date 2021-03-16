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5 دول يحملون نظام الأسد مسؤولية معاناة السوريين

Time منذ ساعة
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5 دول يحملون نظام الأسد مسؤولية معاناة السوريين

واشنطن (صدى):

حمّل وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، نظام الأسد وداعميه العنف المروع في سوريا، ومسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي تلت ذلك.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو، وبريطانيا دومينيك راب، بمناسبة ذكرى الانتفاضة السورية ومرور عشر سنوات على خروج الشعب السوري سلمياً إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح.

ونوه الوزراء، بجهود الأفراد والمنظمات الذين كشفوا على مدى السنوات العشر الماضية الحقيقة من سوريا، ووثقوا وأوصلوا الانتهاكات والفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لمحاسبة الجناة وتقديم المساعدة الحيوية للمجتمعات.

وأهاب الوزراء بضرورة انخراط نظام الأسد وأنصاره بجدية في العملية السياسية، وأن يسمحوا للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة.

وأكدوا التزام دولهم بعدم التخلي عن الشعب السوري، وتنشيط السعي إلى حل سلمي يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشدد الوزراء على أن الإفلات من العقاب أمر غير مقبول، وستواصل بلدانهم الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة، إلى جانب دعم الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

ودعا الوزراء إلى وقف إطلاق النار على الصعيد المحلي في سوريا، والوصول دون عوائق للمساعدات عبر جميع الطرق الممكنة إلى المحتاجين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2533 وآلية عبور الحدود من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

Time واتساب
سوريا
بشار الاسد

أحدث التعليقات

البسطويسي
اذا جيت عندكم استاهل شلحوني
ابو محمد
شكل مدير الشركة مااعطها الراتب والمذيع فهم الموضوع غلط 😂🤣😂
ابو محمد
قطعة قلوب الركاب ياصاحب المجله الي عنده الظغط ارتفع او نزل او قلق الله يسامحك
abdul
أرض الله واسعة
بنت المملكة
سود الله وجهه هو شخصيا على فعلته وعذره القبيح ومبرراته. اما المصرييين مالهم دخل بفعلته المشينة كم ...فيهم رجال يسوى مائة رجل دين وأخلاق.

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