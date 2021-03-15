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مسافر يتفاجأ بمجلة عن "احتراق طائرة ووفاة ركابها" خلال رحلته بالخطوط السعودية

Time منذ ساعة
Views 1917
مسافر يتفاجأ بمجلة عن "احتراق طائرة ووفاة ركابها" خلال رحلته بالخطوط السعودية

نايف السالم (صدى):
استنكر الإعلامي عبدالله الشريف، وجود مجلة على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية، تتحدث عن واقعة احتراق طائرة قبل عدة سنوات، وضعت ليتصفحها المسافرون.

ونشر الشريف صورة المجلة، معلقًا: "على متن إحدى طائرات خطوطنا السعودية لفت الأنظار مجلة أو نشرة إن صح التعبير، تحكي قصة احتراق طائرة قبيل عدة أعوام ".

وأضاف: " لا أدري هل هذا يليق بالطرح للمسافرين؟ وما الفائدة التي تجنى من ذلك؟ لانعرف نسأل الخطوط أو هيئة الطيران.

وأكد الإعلامي أن الفكرة من وضع مثل هذه المجلة للمسافرين والتوقيت أسوأ من بعضهما.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم اغفر لحينا وميتنا
بلبل البحر
"وكفى بالموت واعظا"
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ..
هاوي الهوا والهوا هاويه
اي احد من البشر يموت عادي بس اذا هتلر لازم تحقيق عقول مدري كيف ! روح هذي والنظام كافل حقوقهم .
الماهر
سوال / هل اللي عليه بلاغ هروب النظام الجديد يخدمه في تحسين الوضع وتكفله الدوله بعقد عمل لمواطن اخر

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