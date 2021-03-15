الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصة طفل توفي بسبب بذور الخروع بالخرج

Time منذ ساعة
Views 1751
بالفيديو.. قصة طفل توفي بسبب بذور الخروع بالخرج

الخرج (صدى):
حذر خبير العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من خطورة بذور الخروع مؤكدة أنها سامة وخطيرة.

وروى القحطاني خلال برنامج " في الصورة " قصة طفل في محافظة الخرج أخذ حبتين من بذور الخروع معتقدًا أنها " فستق " .

وأضاف: " ذهبت أسرة الطفل به إلى المستشفى ولكنه توفي، بسبب المادة السامة الموجودة بها "، مشير إلى أن استخراج زيت الخروع الآمن " عملية معقدة ".

وأوضح القحطاني أن: " بذور الخروع يتم استخراج مادة الريسين السامة منها، وهي مادة قاتلة تستخدم في الحروب ".

وعن الطريقة الآمنة لاستخراج زيت الخروع من البذور، قال القحطاني إنه يتم تكسير البذور ثم يتم غليها، بعد ذلك تظهر على سطح الماء طبقة دهنية يتم كشطها، ثم يتم تكرار غلي البذور حتى لا تظهر أي طبقة بيضاء، وهذه الطبقة هي المادة السامة.

Time واتساب
الخرج
جابر القحطاني

أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم اغفر لحينا وميتنا
بلبل البحر
"وكفى بالموت واعظا"
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ..
هاوي الهوا والهوا هاويه
اي احد من البشر يموت عادي بس اذا هتلر لازم تحقيق عقول مدري كيف ! روح هذي والنظام كافل حقوقهم .
الماهر
سوال / هل اللي عليه بلاغ هروب النظام الجديد يخدمه في تحسين الوضع وتكفله الدوله بعقد عمل لمواطن اخر

أخر الأخبار

تفاصيل النظام الجديد لتأشيرات دخول المواطنين إلى مصر
تفاصيل النظام الجديد لتأشيرات دخول المواطنين إلى مصر
Time منذ 6 دقائق Views 1193
شاهد..عبده عطيف: الدوري هلالي واستبعد فوز الاتحاد
شاهد..عبده عطيف: الدوري هلالي واستبعد فوز الاتحاد
Time منذ 34 دقيقة Views 1499
وفاة الفنان المصري عادل هاشم
وفاة الفنان المصري عادل هاشم
Time منذ 56 دقيقة Views 584
سعود الصرامي : هذا الفريق هو الأقرب لبطولة الدوري
سعود الصرامي : هذا الفريق هو الأقرب لبطولة الدوري
Time منذ ساعة Views 535
محمد البكيري : هناك أندية مع نهاية الموسم ستشهد انهيار كبير
محمد البكيري : هناك أندية مع نهاية الموسم ستشهد انهيار كبير
Time منذ ساعة Views 456
سامي مؤمن : لماذا تظهر المشاكل والقضايا على الإتحاد في هذا التوقيت
سامي مؤمن : لماذا تظهر المشاكل والقضايا على الإتحاد في هذا التوقيت
Time منذ ساعة Views 442
مسافر يتفاجأ بمجلة عن "احتراق طائرة ووفاة ركابها" خلال رحلته بالخطوط السعودية
مسافر يتفاجأ بمجلة عن "احتراق طائرة ووفاة ركابها" خلال رحلته بالخطوط السعودية
Time منذ ساعة Views 1915
بالفيديو.. قصة طفل توفي بسبب بذور الخروع بالخرج
بالفيديو.. قصة طفل توفي بسبب بذور الخروع بالخرج
Time منذ ساعة Views 1751
المتحرش بطفلة المعادي: "هي اللي لمستني الأول"
المتحرش بطفلة المعادي: "هي اللي لمستني الأول"
Time منذ ساعتين Views 1261
شاهد.. شخص يرفض دفع أجرة سائق تاكسي ويعتدي عليه بالضرب
شاهد.. شخص يرفض دفع أجرة سائق تاكسي ويعتدي عليه بالضرب
Time منذ ساعتين Views 2139