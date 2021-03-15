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بالفيديو.. القبض على وافدين يستعرضون بمبالغ نقدية في الحدود الشمالية

Time منذ 48 دقيقة
Views 2203
بالفيديو.. القبض على وافدين يستعرضون بمبالغ نقدية في الحدود الشمالية

رافع فريح (صدى):
صَرّح (لصدى)المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر حساب أحدهما على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة رفحاء ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وضُبط بحوزتهما مبلغ (85) ألف ريال, وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

صراحه
من زينها
M
مين اللي ماسك هذا اللاعب في النصر وعلى اي اساس... اي واسطه هذي.. راتبه ٥٠٠ الف شهريا ولا منه اي فايده هذا مو فساد اداري
سعـــ ابومحمد ــد
متعود على الرشاوي حسبي الله عليه
زعيم اااسيا
اتوقع فوز العين في حال الصافره تكون عادله لكن اللوبي الاصفر يحاول انقاذ مشروع المليارات لكي لايكونوا فضيحه الموسم
naeem
نسيت حرب الخليج وشى سوى الاجانب الى بدون كفيل فى السعوديه

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